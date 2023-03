Napoli crocevia dei rapporti con il Giappone

Numerosi sono stati gli eventi che hanno designato Napoli capitale della cultura e del commercio con il Sol Levante.

Le cronache raccontano la prima Università Orientale a Napoli, il gemellaggio con Kagoshima,il consolato generale Onorario, il commercio del corallo e delle perle dei torresi a Kobe.

Ma sicuramente l’evento più’ importante fu la visita del Principe Ereditario Giapponese Hirohito accompagnato dal fratello Takamatsu-nomya e dignitari di corte avvenuta il 17 luglio del 1921.

Il futuro Imperatore fece visita a Napoli – Pompei – Torre del Greco -Torre Annunziata e Capri.

La visita fu improvvisata l’Imperatore rompendo i cerimoniali gia’ stabiliti per la sua visita in Italia a solo vent’anni stravolse i protocolli chiedendo espressamente di visitare il Golfo di Napoli.

La napoletanita’ fu molto apprezzata dal Principe Ereditario con un carico di onorificenze designate a varie personalità partenopee.

La visita si concluseil 19 di luglio con una puntata a Torre del Greco per visitare il museo del corallo omaggiando la citta’ con Netsuke’ in avorio ancora conservati presso la scuola d’arte e di incisione del cammeo, ed infine il tour nel isola dei Capricci degli Dei per visitare la grotta azzurra.

Il Principe ereditario lascio’ Napoli con la promessa di ritornare, insoddisfatto per il poco tempo trascorso in uno dei golfi piu’ belli del mondo.

Questa promessa può rappresentare una perfetta occasione per il nuovo Imperatore del Giappone Naruhito per completare la visita a Napoli e dintorni crocevia in Italia per il Giappone.