Napoli, da lunedì operativi tutti i Centri anti violenza

Da lunedi’ 24 gennaio saranno operativi tutti i Centri Anti violenza presenti sul territorio di Napoli. Ne da’ notizia l’assessorato alle pari opportunita’ guidato da Emanuela Ferrante. ” Il Comune di Napoli sara’ in prima linea per l’accoglienza, l’ascolto e l’aiuto di ogni donna e di ogni essere umano che subisca violenza. Con la ristrettezza economica che ancora subiamo, abbiamo fatto tutto il possibile per attivare i CAV e renderli quanto piu’ vicini alle donne vittime. Ma l’obiettivo prioritario e’ porre il tema della violenza di genere al centro dell’impegno economico e politico del Comune, della Regione e del Governo. Non e’ piu’ accettabile dover elemosinare fondi e dover operare con i residui disponibili. E’ necessaria una rivoluzione culturale anche su questo tema e me ne faro’ promotrice ad ogni livello istituzionale”, spiega l’assessore. “Alle mie concittadine dico “Non abbiate paura di venire nei nostri centri. Non abbiate paura di denunciare. Sappiate che aspettiamo solo di accogliervi!”, aggiunge Ferrante Nei centri sara’ possibile trovare ascolto e orientamento ai servizi territoriali, sostegno psicologico e legale ma anche orientamento alla formazione e al lavoro e mediazione linguistico culturale. Tutti i servizi sono gratuiti e nel rispetto dell’anonimato. Ecco tutti i recapiti: CAV Centrale: per le Municipalita’ 1 e 2: via Concezione a Montecalvario, 26 – Tel. 0817953191- 90 Orari: dal Lunedi’ al Venerdi’ 9.30-13.30 Lunedi’, Mercoledi’ e Giovedi’ 14-18; CAV Materdei per le Municipalita’ 3 e 5: via S. Agostino degli Scalzi – Salita San Raffaele, 61 -Tel. 0817952615 orari: Lunedi’, Martedi’, Mercoledi’ e Venerdi’ 9.30 – 13.30; Giovedi’ dalle 10.30 alle 14.30; CAV Fuorigrotta per le Municipalita’ 9 e 10: Via Diocleziano, 330 – Tel. 0817958010 Orari: Lunedi’, Mercoledi’ e Venerdi’ 9.00 – 13.00; Martedi’ 10.00 – 14.00; Giovedi’ 14 – 18; CAV San Pietro a Patierno per le Municipalita’ 7 e 8: piazza Guarino, 26 – Tel. 0817952254 Orari: dal Lunedi’ al Venerdi’ 9 – 13; CAV Barra per le Municipalita’ 4 e 6: Corso Sirena, 305 Tel. 3880973350 Orari: dal Lunedi’ al Venerdi’ 9.30 – 13.30.