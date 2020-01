Napoli, da oggi telecamere a bordo delle ambulanze

“Nell’Asl Na 1 centro abbiamo 39 ambulanze in totale. Abbiamo voluto mettere in campo azioni importanti per la sicurezza. Da oggi saranno attive le telecamere, body e dash cam, sia sulle ambulanze che sugli operatori”. Così il direttore generale dell’Asl Na 1 Ciro Verdoliva, a margine della presentazione delle telecamere a bordo delle ambulanze del 118. “Il governatore De Luca – spiega – un anno fa mi ha dato mandato di rivoltare l’Asl come un calzino e creare un clima più sicuro e sereno. Il percorso per mettere le telecamere sulle ambulanze è iniziato un anno fa. Il progetto Sicurezza servizio 118 è partito il 26 febbraio scorso. In aggiunta alle 39 ambulanze ne compreremo altre 5. Telecamere saranno anche sulle ambulanze del secondario. Sono Telecamere antieffrazione, coprono tutti e 4 lati dell’ambulanza. Implementeremo 2 ambulanze a settimana entro il 28 febbraio, sul secondario completamento a marzo. Le Immagini sono trasmesse in diretta alla centrale operativa 118 e alle sale operative delle forze dell’ordine, tramite un Servizio di Fastweb acquistato su Consip. Inoltre c’è il Sistema gps su ogni ambulanza che è tracciata e già oggi si può sapere sempre dove si trova”. “Tracciati anche i parametri telemetrici. Si saprà se il mezzo è acceso o spento e che tragitto fa. Abbiamo 19 ambulanze sul primario, altre 4 ambulanze per il trasporto pazienti, 2 elicotteri. Il 118 fa 186 interventi giorno, 700mila chiamate. A questo servizio primario si aggiunge il trasporto secondario del centro mobile rianimazione h24 tra ospedali con 3 ambulanze, più 5 ambulanze per trasporto paziente dal livello inferiore a superiore della patologia” ha concluso.

“Per migliorare la sicurezza nei Pronto Soccorso degli ospedali di Napoli dal 10-13 gennaio sono stati attivati i pulsanti allarme my day collegati con le sale operative di polizia e carabinieri”. Così Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Na 1, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dell’istallazione delle telecamere a bordo dell’ambulanza del 118. “Il pulsante – spiega – sarà su un telefono rosso nell’area triage, non si passerà per il 112. Così c’è immediatezza di comunicazione. Inoltre, è stata Potenziata la ronda delle forze dell’ordine nei Ps degli ospedali”.