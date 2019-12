Napoli, Opening Partanna: dal 18 Industriali, Acen, Ingegneri e Fideuram aprono le porte alla città

Acen, Fideuram private banker, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e Unione Industriali Napoli organizzano dal 18 al 23 dicembre 2019 un evento di apertura delle proprie Organizzazioni alle Istituzioni e alla Città. L’evento “Opening Partanna. Il Palazzo che anima la città” sarà inaugurato mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18. L’obiettivo è di avviare un percorso di maggiore conoscenza – da parte della cittadinanza – del mondo delle imprese, della finanza e delle professioni, puntando alla realizzazione di network sempre più estesi e strutturati che rafforzino l’impegno di tutti per la crescita del territorio.

Nel corso dell’evento è prevista la proiezione sulla facciata di Palazzo Partanna dell’opera di videomapping Remix Portraits dell’artista Franz Cerami, che reinterpreta i motivi classici della grande arte rinascimentale attraverso l’utilizzo dei linguaggi e delle tecnologie digitali. Segnando un’ideale continuità tra passato presente e futuro, all’insegna dello spirito di rinnovamento sempre necessario per costruire le grandi stagioni di rilancio culturale, economico e sociale.

Per illustrare l’iniziativa è promossa una Conferenza Stampa lunedì 16 dicembre alle ore 11.00 presso la sede di Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli). Interverranno: Federica Brancaccio, presidente Acen; Oscar Cardarelli, regional manager Fideuram; Massimo Fontana, consigliere Ordine degli Ingegneri Napoli; Vito Grassi, presidente Unione Industriali Napoli.