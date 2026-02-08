Napoli, dal Cnr una “molecola smart” contro l’Alzheimer

Una nuova strategia nella lotta alla malattia di Alzheimer punta a rafforzare le difese naturali del cervello attraverso una piccola molecola “smart”. È quanto emerge da uno studio coordinato dall’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pozzuoli (Cnr-Icb), pubblicato sul Journal of Neuroinflammation.

La ricerca, condotta in collaborazione con il dipartimento di biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Irccs Fondazione Santa Lucia, descrive lo sviluppo di Sulfavant A, un composto di sintesi brevettato dal Cnr. La molecola era già oggetto di studio per la sua capacità di potenziare le difese naturali dell’organismo nel trattamento dei tumori, in particolare il melanoma, e nel contrasto ad agenti patogeni come i batteri.

Nei modelli preclinici, Sulfavant A ha dimostrato di modulare in modo selettivo l’attività della microglia, le cellule immunitarie del sistema nervoso centrale deputate alla sorveglianza e alla rimozione di detriti cellulari e aggregati proteici. Un aspetto cruciale nella malattia di Alzheimer, caratterizzata dall’accumulo extracellulare del peptide beta-amiloide, che può aggregare in placche contribuendo alla neurotossicità e alla perdita neuronale.

In questo contesto, il trattamento con Sulfavant A ha ridotto, e in parte prevenuto, la formazione delle placche amiloidi, esercitando un effetto protettivo sui neuroni e determinando un miglioramento delle funzioni di memoria.

Nel complesso, i risultati aprono prospettive promettenti per nuove strategie terapeutiche contro l’Alzheimer e, più in generale, per il trattamento di altre malattie neurodegenerative.