Napoli, dal manifesto Ruotolo-Siani nasce il Comitato anticamorra

Disarmare Napoli. Togliere armi ai minori a rischio e ai criminali, ma anche rispondere a chi pensa di risolvere le emergenze solo con la repressione. E’ questo l’obiettivo del Comitato anticamorra per la legalita’ che viene ufficialmente presentato mercoledì 8 novembre, alle 10 alla fondazione Premio Napoli, con lo slogan ‘Disarmiamo Napoli’ che è il naturale corollario dell’iniziativa. L’idea nasce da un manifesto scritto dall’ex senatore e giornalista Sandro Ruotolo, ora nella segreteria del Pd con delega a Informazione e cultura, insieme al medico Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso dalla camorra, ed ex deputato Pd. Partecipano all’incontro Maurizio de Giovanni, presidente di Campania legge – Fondazione Premio Napoli, e lo studioso Isaia Sales. Il manifesto nel giro di poche ore e’ stato sottoscritto da centinaia di persone e realta’ tra cui rappresentanti del mondo del lavoro, dell’arte, della politica, della societa’ civile e del mondo delle associazioni: dagli operai dell’ex Whirpool all’Unione industriali di Napoli, dall’associazione Maestri di strada Onlus alla Casa del popolo di Ponticelli, dal vescovo di Napoli don Mimmo Battaglia a Roberto Fico, gia’ presidente della Camera, a esponenti di altri partiti.