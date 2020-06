Napoli, dalla Città Metropolitana 1,5 mln gli istituti scolastici Righi e Ferraioli

Via libera ai lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo per due istituti superiori di Napoli, l’alberghiero Ferraioli di via Gorizia, nella zona di Poggioreale, e il Tecnico industriale Augusto Righi di viale Kennedy a Fuorigrotta, per un investimento complessivo della Città metropolitana di un milione e mezzo di euro. Sono stati, infatti, firmati questa mattina, nella sede dell’Ente in piazza Matteotti, i contratti con cui è stata affidata l’esecuzione degli interventi alle ditte aggiudicatarie delle relative gare d’appalto, per un importo di 750mila euro ciascuna. “La Città metropolitana – sottolinea il sindaco metropolitano Luigi de Magistris – continua nella sua incessante opera per rendere il suo patrimonio scolastico non solo tra i più grandi del Paese, ma anche tra i meglio attrezzati. Stiamo compiendo un lavoro immane, ma le soddisfazioni che poi i nostri ragazzi ci regalano, come nel caso del Righi, ci ripagano di tutti gli sforzi compiuti”.