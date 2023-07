“Oggi inizia una nuova era”. Così il presidente Aurelio De Laurentiis alla stazione Marittima di Napoli nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della maglia con lo scudetto sulla nave Msc World Europa. “Il club si pone come un ponte tra la maglia azzurra e i milioni di tifosi presenti nel mondo”, ha aggiunto. Un surfista californiano “indossa con orgoglio la nostra maglia”, ha spiegato ricollegandosi al video spot proiettato in diretta sul canale YouTube. “Lo scudetto del Napoli ha dato ancora più colore e magia alla città, vi annuncio in anteprima il primo store nel centro di Napoli, che mercoledì aprirà in via Calabritto”. “La maglia è stata pensata e realizzata da mia figlia Valentina e da Gianni Bonaccorso della Giorgio Armani”, ha concluso.