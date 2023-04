Napoli, De Luca: Lo stadio Collana sarà ristrutturato, avanti col modello “San Paolo Maradona”

“Lo stadio Collana sarà consegnato alla Regione Campania il 2 maggio”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. “È un impianto importantissimo, serve tutto il Vomero decine di società sportive, giovani – ha spiegato – stiamo valutando in queste ore la possibilità di fare come Regione un investimento importante sullo stadio Collana. Faremo un investimento analogo a quello fatto per il San Paolo Maradona. Vorremmo consegnare a Napoli un impianto completamente rifatto”.