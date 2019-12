“Serve un piano straordinario per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Da gennaio, con i 359 posti che abbiamo sbloccato con il bilancio consolidato, avremo finalmente quattro agronomi, eravamo rimasti con zero agronomi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, a margine della giornata inaugurale della Cop21 in corso a Castel dell’Ovo.