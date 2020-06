Napoli, de Magistris a De Luca: Ecco i nostri progetti

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato una nota al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con “una prima, non esaustiva, elencazione di progetti per i quali esiste già un’interlocuzione con gli uffici della Regione Campania” e la “concreta attuazione” dei quali “consentirebbe lo sviluppo in molti settori delle attività sociali, civili ed economiche del nostro territorio e della nostra comunità”. La nota fa seguito all’incontro avuto tra de Magistris e De Luca lo scorso 22 maggio. I progetto sono elencati per tematiche: cultura e turismo, commercio, lavoro, casa, parchi, mobilità sostenibile, sport.