Napoli, de Magistris a Radio Capital: Tante le opere completate. Burocrazia ha rallentato impianto di compostaggio e Bagnoli

“Forse prima della fine del mandato avrei voluto vedere un maggior numero di opere completate. Ora mi auguro di poter vedere Napoli, come tutta l’Italia, in queste settimane uscire forte da questa pandemia”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Capital, che parlando in vista della fine della sua consiliatura ha aggiunto: “Avrei sperato di vedere realizzato l’impianto di compostaggio che tanto volevo e invece riesco a vedere soltanto la conclusione dell’iter amministrativo che comunque non è poco visti i tempi burocratici così come avrei voluto vedere a Bagnoli la posa di qualche prima pietra dei progetti e non solo l’inizio forte della bonifica e l’approvazione definitiva del progetto”.