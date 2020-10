Napoli, de Magistris attacca ancora De Luca: Contro la pandemia non servono sceriffi

“Ora che i numeri dei contagi aumentano e vengono alla luce i numeri della sanità regionale, causati dai governi precedenti e anche da De Luca che ha molto ridotto i presidi di sanità pubblica, c’è la preoccupazione. Con la propaganda politica che furoreggiava con qualche show su Facebook o qualche vignetta si aggirava la pandemia, ma per la pandemia non serve lo sceriffo, serve la sanità pubblica”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Capital. Con il governatore campano Vincenzo De Luca, assicura de Magistris, “non c’è uno scontro personale, ma politico. Noi siamo stati, io in particolare, sempre molto critici dall’inizio. Io ho attribuito i meriti dell’eccezionalità di Napoli e della Campania durante il lockdown a marzo e aprile a un grandissima senso di responsabilità dei cittadini e a un grandissimo lavoro di medici e infermieri che con poche strutture hanno fatto miracoli. Ora che i numeri aumentano e vengono alla luce i numeri della sanità regionale: si parla di circa 500 posti di intensiva e subintensiva quando dovrebbero essere almeno 1500”.

Secondo de Magistris “bisognava utilizzare in maniera diversa il fiume di denaro pubblico: avrei fatto più tamponi, avrei lavorato più sulla medicina di base per arginare i focolai, avrei fatto immediatamente tamponi a chi veniva da fuori e non dopo un mese, non avrei impegnato tutto il mio tempo a fare la campagna elettorale ma ad occuparmi della sanità, avrei insomma fatto altro per creare quella rete di individuazione immediata dei focolai”. Infine de Magistris ha ribadito di ritenere “incredibile che il sindaco di Napoli non sia invitato all’unità di crisi. Io rappresento il 56% della popolazione campana e non sto nell’unità di crisi. Così non posso dare un contributo fattivo, se avessi dati specifici municipalità per municipalità potrei dare una mano, ma non abbiamo dati dettagliati”.

Palazzo San Giacomo, nel bilancio di previsione ragioni per sorridere

“Approvare di questi tempi un bilancio di previsione per un Comune è assai difficile. Quasi impossibile potervi intravedere all’interno buone notizie. Eppure, in attesa dei soldi del Governo, di leggi buone del Parlamento per gli enti locali e del Recovery fund, nel nostro bilancio qualche ragione per sorridere la intravediamo”. Lo scrive il sindaco di NAPOLI, Luigi de Magistris, in un post pubblicato su Facebook a commento dell’approvazione, da parte della Giunta comunale, del bilancio preventivo 2020. “Assunzioni di ulteriori maestre per le scuole, stabilizzazione dei restanti lavoratori socialmente utili del Comune, indizione di concorso per funzionari e dirigenti, fondo per le emergenze quotidiane immediatamente operativo. Continuiamo a non licenziare nessuno nonostante il Covid e le risorse in meno, non tagliamo fondi e proviamo a migliorare i servizi (come con i servizi aggiuntivi per verde e decoro). È una guerra, anche per noi. Ma non rinunciamo mai a combatterla. Anche quando tanto va storto e molti sono i problemi”, conclude de Magistris.