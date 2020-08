Napoli, de Magistris: Conclusi i lavori a Via Marina

E’ “sostanzialmente concluso” il cantiere di via Marina, fondamentale asse viario che dal centro di Napoli porta alla zona est e alle autostrade. Lo scrive su Facebook il sindaco Luigi de Magistris, che fa sapere di aver visitato ieri il cantiere con l’assessore Alessandra Clemente, gli uffici, l’impresa esecutrice e le maestranze. “L’intervento – scrive de Magistris – è sostanzialmente concluso a meno di piccole lavorazioni che saranno ultimate nelle prossime settimane. Finalmente via Marina, principale asse di ingresso e biglietto da visita della città, viene restituita alla cittadinanza completamente riqualificata. Ringraziamo il Rup, architetto Massimo Santoro, il direttore dei Lavori, ingegner Nicola Masella, tutto il personale del Comune di Napoli impegnato, l’Ati esecutrice Cogepa-Paco per l’ottimo lavoro svolto”. Via Marina è interessata dai lavori dal 2015: l’Ati che ha completato l’intervento è subentrata a 201 alla società che si era precedentemente aggiudicata l’appalto e il cui contratto è stato rescisso per gravi inadempienze.