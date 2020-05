Napoli. de Magistris: Da domani via libera a tutto. L’obiettivo è evitare assembramenti nei pochi posti aperti

“Aprirò luoghi che fino ad ora sono stati sempre chiusi e dove consentirò alle persone di avere un’attrattività diversa e non si concentreranno tutti nei luoghi della movida”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su La7 in merito al tema delle riaperture e al caos movida che si è registrato in città lo scorso weekend. Il sindaco ha annunciato che i provvedimenti saranno contenuti in un’ordinanza che emetterà nella giornata di domani. ‘”Secondo alcuni presidenti di Regione e alcuni miei colleghi sindaci, limitare gli orari e chiudere locali, strade, piazze è il modo migliore di agire io invece – ha affermato – credo che si debba fare il contrario e quindi aprire il maggior numero di spazi dalla periferia al centro, espandere gli orari e fare un patto di responsabilità tra istituzioni, operatori economici e cittadini con cui riprendere l’attività senza mettere in pericolo la salute”.