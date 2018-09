Napoli, de Magistris incontra un delegato del Governo cinese

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato a Palazzo San Giacomo Liu Yan, delegato del Governo cinese: al centro del colloquio la possibilità di sviluppare una serie di accordi commerciali e turistici con l’Italia per favorire il libero scambio delle merci e dei passeggeri tra i rispettivi territori. L’incontro napoletano, si sottolinea in una nota, “è anche conseguenza degli accordi in atto tra il sindaco di Napoli e quello della città di Danzhou (Sister city).I prossimi step da concretizzare avranno come obiettivo: misure per l’attrazione degli investimenti e la creazione di zone economiche speciali; sviluppo turistico; collaborazione nella ricerca scientifica”