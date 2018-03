Napoli, de Magistris parla con Gentiloni. Giovedì summit a Roma

“Stamattina la segreteria di Palazzo Chigi ha contattato il mio capo di gabinetto, Attilio Auricchio, per fissare un incontro sul debito CR8 a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Oggi pomeriggio mi ha chiamato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con il quale mi sono intrattenuto in un cordiale colloquio telefonico. Non avevo dubbi che mi avrebbe richiamato vista la sua tradizionale correttezza istituzionale”. Lo rende noto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alle possibili conseguenze delle sentenza della Corte dei Conti sui debiti pregressi. “Mi ha assicurato che sta seguendo personalmente la questione ed entrambi abbiamo auspicato che giovedì, a Palazzo Chigi, si possa chiudere definitivamente la questione – conclude – con il via libera per l’eliminazione dell’intero pignoramento delle casse del Comune di Napoli”.