Napoli, De Magistris: Pronti a cooperare col Governo

“Non ci siamo mai fermati e ora che il Parlamento c’è, è chiaro che ci muoveremo. A giugno l’agenda è fittissima, faremo tanti incontri con parlamentari e ne chiederemo alla compagine di Governo. Napoli sarà in prima linea per la cooperazione istituzionale ai massimi livelli”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “La correttezza che ci contraddistingue e il senso istituzionale che abbiamo ci impongono, ed è nostra volontà, di cooperare con il Governo e in particolare con gli interlocutori dell’esecutivo che maggiormente devono mettersi in connessione con la città”, ha aggiunto.

“Ora la priorità da un punto di vista politico è lavorare per organizzare al meglio la macchina amministrativa e politico-amministrativa a cui si aggiunge la necessità di completare la ristrutturazione di un organigramma forte per il movimento politico demA rispetto al quale vedo grande entusiasmo”. Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito a cambiamenti nella squadra che lo affianca nel governo della città.