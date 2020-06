Napoli, de Magistris: Tar Campania, illegittima la sospensione della nostra ordinanza. E’ un attacco alla città

“Ritengo che il provvedimento d’urgenza del Tar violi la legge perché questa è una prerogativa del sindaco e ieri ne ho parlato anche con il ministro dell’Interno e tutti i ministri con cui ho parlato mi hanno dato ragione. Non è una battaglia de Magistris contro qualcuno e non vorrei che si giocasse sulla pelle dei cittadini una questione politica, elettorale, un attacco alla città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a Centocittà, su Radio, 1 in relazione al decreto con cui il Tar della Campania ha sospeso sospende alcuni provvedimenti contenuti in ordinanze sindacali, tra cui quello per la concessione del suolo pubblico a bar e e ristoranti. de Magistris ha definito la situazione “allucinante anche perché le nostre ordinanze con cui apriamo i parchi e consentiamo di andarvi in biciclette, di consumare bevande e con cui apriamo luoghi che erano chiusi, sono in linea con quello che dicono i medici, il Governo, il buon senso e sono provvedimenti a tutela della salute, della ripresa economica, delle attività, del lavoro e contro il contagio criminale”.