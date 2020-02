Trenta parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati all’esterno dello stadio San Paolo in occasione della partita di ieri contro il Lecce. In sei sono stati denunciati perché già sanzionati in precedenza. I controlli sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.