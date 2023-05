Napoli, DeLa: Nessuno si muove, in squadra un americano e un giapponese

Le sicurezze del Napoli campione d’Italia non sono “solo i gioielli, Osimhen, Kvara, ma anche tutti gli altri. Il capitano Di Lorenzo è un uomo straordinario, educatissimo, su cui si può sempre contare. E Spalletti è un condottiero, un grande affabulatore: tutti dovrebbero studiarlo, c’è sempre da imparare da lui”. Lo dice Aurelio De Laurentiis, intervistato da ‘la Repubblica’. Tutti al Napoli anche l’anno prossimo? “Non solo: vorrei aggiungerne altri. Mi piacerebbe avere un americano, perché in America anche se il campionato vale poco ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale. E poi un giapponese, avendo già un coreano, visto che c’è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri”.