Napoli, Ditto: Il turismo si misura su chi resta, non su chi arriva

In vista delle festività pasquali, l’imprenditore Enrico Ditto richiama l’attenzione sulla qualità del turismo a Napoli. “Non conta chi arriva, ma chi resta”, afferma, sottolineando che la vera misura del successo della città non sono i flussi mordi e fuggi, ma la capacità di trasformare i visitatori in ospiti abituali e prolungare la loro permanenza.

Secondo Ditto, indicatori chiave sono la durata media del soggiorno, la distribuzione dei turisti sul territorio e l’efficienza dei servizi urbani. Mobilità, decoro, sicurezza, accessibilità e offerta culturale incidono direttamente sulla decisione di restare e tornare.

Il dibattito si allarga anche alla pianificazione urbana: un turismo sostenibile deve coinvolgere l’intera area metropolitana, valorizzando i comuni della provincia e creando percorsi alternativi al centro storico. Ditto sottolinea inoltre l’importanza di una narrazione più strutturata della città, capace di coniugare autenticità e funzionalità.

L’appello finale è rivolto alle istituzioni: serve una regia chiara e investimenti mirati su infrastrutture, servizi e qualità della vita per fidelizzare i visitatori e sostenere lo sviluppo del turismo locale.