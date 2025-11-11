Napoli diventa capitale del caffè con l’International Coffee Forum (12 e 13 novembre)

Napoli si prepara a diventare per due giorni la capitale italiana del caffè. Il 12 e 13 novembre il Centro Congressi dell’Università Federico II ospiterà la prima edizione dell’International Coffee Forum, evento interamente dedicato al mondo del caffè, presentato ieri nella Sala della Loggia del Maschio Angioino.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il consigliere comunale Gennaro Demetrio Papais, Antonella Barrella, partner e founder di Big Mama Production, Marcello Varriale, direttore Area Exclusive Napoli Città Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Fabrizio Sarghini, docente di Agraria all’Università Federico II, Barbara Politi, giornalista e conduttrice televisiva esperta di food, e Fabio Russo, direttore di Horeca News e Vending News, che modererà i panel in programma.

Per due giorni Napoli sarà non solo il palcoscenico delle eccellenze italiane del caffè, ma anche un crocevia di incontri tra produttori, torrefattori, baristi, ricercatori, artisti, studiosi, talenti, appassionati e operatori di finanza ed economia.

Il caffè nel mondo digitale: milioni di conversazioni social

Particolarmente rilevante è l’analisi del comportamento dei consumatori sui social, condotta dall’agenzia di web listening Arcadia. Domenico Giordano, data analyst e amministratore di Arcadia, spiega: “Negli ultimi 24 mesi le conversazioni digitali con la parola chiave ‘caffè’ hanno raggiunto 3 milioni di citazioni, con un’audience potenziale di 179 milioni di utenti. La keyword in inglese ‘coffee’ ha generato invece 115 milioni di menzioni e un’audience di 1 miliardo di utenti”.

Il sentiment online, che misura le reazioni degli utenti, mostra una soddisfazione molto elevata: il 73% delle interazioni con ‘caffè’ e il 66% con ‘coffee’ sono positive. Interessante anche la differenza di genere: con ‘coffee’ il pubblico è per il 60% maschile e 40% femminile, mentre con ‘caffè’ il riequilibrio porta a 54% uomini e 46% donne.

Napoli valorizza la propria tradizione

Papais sottolinea l’importanza dell’evento: “Sarà un incontro che valorizzerà Napoli e tutta la sua tradizione sul caffè. Questi appuntamenti mettono in risalto le nostre eccellenze non solo in Italia, ma anche nel mondo. A breve, per esempio, avremo un evento a Dubai dedicato alle nostre eccellenze: il caffè identifica la nostra identità e il nostro spirito di innovazione”.

Marcello Varriale evidenzia il sostegno di Intesa Sanpaolo: “Siamo stati affascinati dal tema del caffè e dalla possibilità di avvicinare la nostra clientela a un evento che va oltre l’aspetto commerciale. Per noi è un grande piacere essere parte attiva in un evento di così grande importanza”.

Il professor Sarghini aggiunge: “Napoli meritava questa iniziativa, perché il nostro territorio ha grandi eccellenze. Il caffè è la seconda commodity più scambiata al mondo dopo il petrolio e questo forum inquadra a 360 gradi l’intero universo del caffè, un’esperienza unica”.

Antonella Barrella e Casimiro Lieto, project manager, concludono: “Oggi vediamo fiorire un progetto nato il 14 marzo 2023 nello studio del dottor Papais. Grazie a questo forum emergerà chiaramente il concetto che nessuno fermerà il caffè”.