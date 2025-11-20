Napoli divisa sulla microcriminalità: percezione in aumento per un cittadino su due

Un napoletano su due percepisce un aumento della microcriminalità nel proprio quartiere, mentre il 14% ritiene che sia diminuita rispetto al passato. È quanto emerge dall’ultima ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che analizza opinioni e percezioni dei cittadini sul tema della sicurezza e della microcriminalità, evidenziando come la popolazione sia divisa tra preoccupazione e senso di protezione all’interno del proprio quartiere.

Zone a rischio: periferie, parcheggi e mezzi pubblici

I luoghi della città considerati più pericolosi dai cittadini sono i parcheggi (82%), le periferie e i parchi (80%) e le fermate dei mezzi pubblici (78%). Il centro città è percepito come relativamente più sicuro, ma comunque a rischio secondo il 72% dei napoletani.

La percezione di sicurezza varia anche in base al momento della giornata: l’80% dei cittadini dichiara di sentirsi sicuro durante il giorno, mentre di notte la preoccupazione aumenta, con 4 napoletani su 10 che riferiscono maggiore insicurezza.

Le cause della microcriminalità secondo i cittadini

Tra le principali cause indicate dai napoletani emergono lo scarso controllo del territorio da parte delle autorità (34%), la perdita del ruolo educativo della famiglia (30%) e la mancanza di misure preventive come una maggiore presenza delle forze dell’ordine e la collaborazione tra polizia e comunità (27%).

A Napoli sono percepiti come particolarmente rilevanti anche altri fattori strutturali rispetto alla media nazionale: la dispersione scolastica (16% vs 9%) e la carenza di servizi sociali (19% vs 15%). Al contrario, l’immigrazione è ritenuta causa rilevante solo dal 17% dei cittadini, in netto contrasto con la media nazionale del 32%.

Baby gang e sicurezza dei figli

Il fenomeno della delinquenza giovanile è fonte di forte preoccupazione: il 90% dei napoletani considera le baby gang un problema serio. Tuttavia, oltre la metà dei cittadini (51%) dichiara di sentirsi sicura nel proprio quartiere.

Il timore che la microcriminalità possa coinvolgere direttamente i figli è più forte della media nazionale: il 52% dei napoletani esprime questa preoccupazione, rispetto al 45% rilevato nelle altre metropoli italiane.

Criminalità e ruolo dei media

Il tema della criminalità è costantemente presente nei media, ma il 63% dei napoletani segue programmi o rubriche dedicate, mentre solo il 22% lo fa in modo assiduo.

Il 36% degli intervistati ritiene che i media riportino correttamente la diffusione dei casi di criminalità, mentre il 33% pensa che le notizie li facciano sembrare più diffusi. Più critica è l’opinione sui toni utilizzati: per il 40% dei napoletani i media enfatizzano troppo i casi di microcriminalità, contribuendo ad alimentare la sensazione di insicurezza.

Una città tra percezione e realtà

La ricerca evidenzia una città divisa: da un lato cresce la percezione di rischio, soprattutto nelle aree periferiche, nei parcheggi e nei luoghi isolati; dall’altro, la maggioranza dei cittadini continua a sentirsi relativamente sicura all’interno dei propri quartieri.

La microcriminalità resta un tema centrale nel dibattito pubblico, con impatti diretti sulla qualità della vita e sulla percezione della città. Il confronto tra percezione locale e media nazionale mette in luce criticità specifiche di Napoli, dove scarso controllo del territorio, perdita del ruolo educativo della famiglia e carenza di servizi sociali sono percepiti come fattori determinanti per la sicurezza urbana.

In questo contesto, l’attenzione alla prevenzione, alla protezione dei giovani e a una comunicazione mediatica equilibrata diventa fondamentale per ridurre il senso di insicurezza e migliorare la qualità della vita dei cittadini.