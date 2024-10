Napoli, oggi convegno sui reati ambientali a Villa Doria D’Angri

Ogggi primo ottobre, nella bellissima cornice di Villa Doria d’Angri a Napoli, si tiene il convegno sui reati ambientali, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ in collaborazione con l’Arpa Campania e la Fondazione Italiana Biologi (Fib). L’evento rappresenta l’occasione per approfondire tematiche di grande attualita come la lotta agli ecoreati, la piaga delle ecomafie, la gestione di discariche e bonifiche, i rapporti tra criminalità organizzata e imprese e tanto altro. Due le sessioni di lavoro. Al tavolo dei relatori: rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, degli enti di ricerca, delle Forze dell’Ordine e della magistratura. Per Arpac sarà presente il dg Stefano Sorvino.