Napoli, domani Piantedosi a Forcella per un seminario della Fondazione Polis

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà domani, venerdì 12 gennaio, nel quartiere Forcella a Napoli per un seminario organizzato dalla Fondazione Polis della Regione Campania. In occasione del quindicesimo anno di attività, la Fondazione Polis della Regione Campania ha promosso un ciclo di incontri dedicato alla conoscenza delle problematiche che devono affrontare le vittime innocenti di reato e i loro familiari nel percorso sociale, psicologico e giudiziario successivo all’evento criminoso. “Dallo studio e dall’approfondimento, dalla riflessione e dall’ascolto – si legge – è nata l’esigenza di una Carta dei Diritti e dei Bisogni della Vittima di Reato”. Il seminario conclusivo con don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis della Regione Campania, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si terrà domani alle 9.30 in via Vicaria Vecchia nella Biblioteca “Annalisa Durante”, intitolata alla memoria della 14enne vittima innocente uccisa a Forcella il 27 marzo 2004 durante uno scontro armato tra esponenti di clan rivali.