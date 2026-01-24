Napoli, domenica celebrazione ecumenica della Parola con il cardinale Battaglia

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18, presso la Chiesa Cattedrale di Napoli si terrà la Celebrazione Ecumenica della Parola che concluderà la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2026.

L’evento, che vedrà la partecipazione delle Chiese di Napoli e del cardinale don Mimmo Battaglia, rappresenta un momento significativo di incontro e dialogo tra le diverse confessioni cristiane presenti sul territorio partenopeo.

La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio, è un appuntamento ecumenico mondiale che ogni anno invita i cristiani di tutte le confessioni a pregare insieme per l’unità della Chiesa. Quest’anno il tema è “Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati” (Efesini 4, 4), un richiamo all’unità e alla comunione tra tutti i cristiani.

La celebrazione ecumenica costituisce il culmine di una settimana di riflessione e preghiera condivisa, testimoniando il cammino comune delle Chiese verso una sempre maggiore unità nella fede e nella testimonianza.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania, in collaborazione con il Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche Napoli (Giaen) e l’Arcidiocesi di Napoli.