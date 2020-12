Napoli, dopo l’ok al bilancio consolidato seduta sciolta per mancanza del numero legale

Il Consiglio comunale di Napoli a approvato a maggioranza il bilancio consolidato e una delibera di giunta sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. “Il bilancio consolidato – ha spiegato in aula il vicesindaco Enrico Panini – è un atto indispensabile per chiudere l’intera procedura connessa all’approvazione del fabbisogno assunzionale. Fra due giorni la commissione ministeriale si riunirà per valutare la delibera sul fabbisogno, il bilancio preventivo approvato dal Consiglio comunale giovedì scorso e per verificare l’approvazione del consolidato”. Panini ha ricordato che l’amministrazione prevede “entro il 2020 di stabilizzare tutti gli Lsu, oltre 200 ancora in servizio nel Comune di Napoli, e l’avvio di una serie di bandi per quanto riguarda i concorsi per dirigenti e altre figure”. Dopo la discussione di alcuni ordini del giorno, la seduta dell’Assise è stata sciolta per mancanza del numero legale. Alla richiesta di voto nominale su un ordine del giorno presentato da Fulvio Frezza (Misto) hanno risposto solo tre consiglieri. Ora si riunirà la conferenza dei capigruppo per fissare una nuova data in cui sarà esaurita la discussione di tutti i punti inseriti nell’odg della seduta di oggi.