Napoli, Draghi firma l’accordo salva-Comune e poi va in pizzeria alla Sanità con Manfredi e De Luca

Firmato il “Patto per Napoli“. L’accordo salva-Comune è stato sottoscritto dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi. “E’ importante che l’accordo porti questo nome come è importante che il premier sia venuto qui”, sottolinea l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, uno dei principali attori in campo impegnati nei mesi scorsi nella ricerca dell’intesa con il governo centrale.

Dopo aver visitato le catacombe di San Gaudioso, il presidente del Consiglio Mario Draghi si è fermato in una nota pizzeria del quartiere Sanità (Concettina ai Tre Santi) per assaggiare la specialità partenopea. Al pranzo hanno partecipato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il presidente del Consiglio Draghi ha lasciato poi la pizzeria in auto partendo subito per Roma.

