Napoli-Dubai, progetto di ricerca sulla geotermia: il professore Ghalib Y. Kahwaji in visita a Graded

Ha fatto ieri tappa in Graded il “tour” campano di Ghalib Y. Kahwaji, professore e presidente del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale del Rochester Institute of Technology. La visita fa seguito al progetto di ricerca sulla geotermia, sviluppato dalla società napoletana guidata da Vito Grassi in collaborazione con l’Università di Dubai e presentato all’Expo 2020, con l’obiettivo di introdurre sul mercato emiratino una tecnologia innovativa e a risparmio energetico per la refrigerazione degli edifici residenziali e commerciali. Il professor Ghalib oggi sarà tra Agnano, Università Parthenope e Villa Doria D’Angri per prendere visione dei risultati di “Geogrid”, un analogo progetto di ricerca sull’energia geotermica realizzato in Campania con la partecipazione dei massimi esperti del settore: l’Istituto di Vulcanologia-INGV, il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, ben 4 Atenei (Parthenope, Federico II, Università del Sannio, Università della Campania), un Distretto Regionale dell’Energia, Smart Power System, e tra le imprese attuatrici del progetto, riconosciute realtà locali di provata esperienza nel settore, di cui Graded capofila. Agli appuntamenti saranno presenti gli ingegneri Graded Davide Capuano, Claudio Miranda, Giuseppe Gregorini e Giada Boudekji.