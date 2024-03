“Napoli è” compie 30 anni. Per la Giornata mondiale della poesia evento con la Casa dello Scugnizzo

In occasione della “Giornata mondiale della poesia”, giovedì 21 marzo alle ore 10,30 l’Associazione Culturale “Napoli è”, in collaborazione con la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus, organizza presso la Sala Mario Borrelli della Fondazione in Piazzetta San Gennaro a Materdei 3, la manifestazione “Incontri con… Napoli è. Amica Poesia”.

“L’Associazione Culturale “Napoli è”, che quest’anno celebrerà il trentennale dalla fondazione, ha da sempre valorizzato la centralità della poesia nella sua attività culturale e sociale – sottolinea la vice presidente Bianca Desideri – con il suo Cenacolo Poetico e con numerose iniziative e manifestazioni fra le quali il Premio Nazionale di Poesia “Napoli è”, il Premio di Audiopoesia, il Premio internazionale di Poesia “All’ombra del Vesuvio”, antologie poetiche e Quaderni del Cenacolo, attività nelle scuole e con le scuole di ogni ordine e grado. In occasione della Giornata mondiale della poesia, istituita dall’Unesco nel 1999, per “dare nuovo riconoscimento e slancio ai movimenti poetici nazionali, regionali e internazionali”, – prosegue Bianca Desideri – ha voluto dedicare all’Amica Poesia un evento che vede protagonisti, fra gli altri, alcuni degli esponenti storici del Cenacolo. Il nostro impegno per la diffusione della poesia in lingua italiana e lingua napoletana è continuo e pone particolare attenzione alla partecipazione attiva delle giovani generazioni affinché possano conoscerla, amarla e diventare creatori di nuovi versi”.

Porteranno i saluti: Roberto Marino, Presidente Municipalità 2 Comune di Napoli; Enrico Platone, Consigliere delegato Consulta Associazioni, ODV e ETS Municipalità 2; Antonio Lanzaro, Presidente Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus; Alessandra Desideri, Giornalista – Direttore Museo dei Sedili di Napoli; Argia Di Donato, giornalista, Presidente Associazione NomoΣ Movimento Forense; Maria Rosaria Toso, Vice Presidente Associazione “Voce di… Vento” APS; Armando Fusaro, Poeta – Cenacolo poetico “Napoli è”. A moderare e condurre: Bianca Desideri, giornalista, Vice presidente Associazione Culturale “Napoli è”; Ino Fragna, poeta e scrittore, Cenacolo poetico “Napoli è”.

Interventi: Tina Bonetti, soprano; Maria Rosaria Botti, cantante; Luigi Esposito, poeta; Rosetta Fioretti, attrice; Sergio Grossi, scrittore; Lucia Oreto, attrice; Maria Oreto, musicista; Elena Sansone, attrice; Italo Sgherzi, giornalista; Aldo Spina, attore.