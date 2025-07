Napoli, è polemica per l’organizzazione di un progetto turistico

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono una cittadina napoletana che voleva partecipare all’iniziativa promossa dall’assesora Teresa Armato sulla visione dal mare sulla motonave Galaxy di tre itinerari a cominciare dal 15/08 del nostro golfo.

La mia grandissima delusione è stata stamattina, quando ho cercato vanamente di contattare l’agenzia di viale Elena proposta per la vendita dei biglietti i cui numeri telefonici sono inesistenti, invece al numero fisso e al cellulare non risponde nessuno.

Penso che come me anche altri Cittadini interessati abbiano avuto le stesse difficoltà.

Quindi vorrei capire da chi dipende questa totale disorganizzazione e chi potrà porre rimedio o come al solito i nostri politici sono bravi solo a fare pubblicità a manifestazioni fasulle?

Maria Aurisicchio