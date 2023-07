Napoli, ecco il tunnel per il porto. Manfredi: Lavori a tempo di record, tra 2 anni apre l’area archeologica

“Abbiamo accelerato molto l’apertura di questo sottopasso completando le opere che non erano state realizzate nell’area marittima perché mancava la concessione. In un anno siamo riusciti a realizzare l’ingresso e a rendere fruibile il sottopasso. Secondo il nostro cronoprogramma l’anno prossimo apriremo la zona espositiva, mentre entro due anni saranno aperti tutti gli scavi archeologici con l’uscita nel fossato del Maschio Angioino. L’anno prossimo sarà aperta anche la stazione della Linea 6”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione stamane dell’inaugurazione del tunnel sotterraneo di accesso alla Linea 1 metropolitana che collega il piazzale Angioino del Porto alle uscite pedonali di via De Pretis e, a breve, via Medina e piazza Municipio. La galleria, tra i resti degli antichi moli restaurati, è dotata di tapis roulant e illuminata da fessure che lasciano intravedere San Martino. A ridosso del sottopasso, che resterà aperto ogni giorno dalle 6 alle 22, sistemato anche un infopoint per l’accoglienza ai turisti. “Abbiamo voluto fortemente – ha evidenziato Teresa Armato, assessora comunale al Turismo – che anche i turisti, così come i cittadini, potessero avere un’informazione precisa su questa nuova infrastruttura. Il nostro infopoint proprio all’ingresso del sottopasso servirà anche per dare ai turisti informazioni sulle iniziative in città e sui collegamenti marittimi”. “Si raddoppia piazza Municipio: ne esiste una sopra e una sotto. Esiste il terzo livello delle metropolitane oggi con la Linea 1 e dal primo luglio 2024 anche con la Linea 6. È un sottopasso – ha spiegato l’assessore comunale alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – con aerazione naturale e con un tapis roulant che permette di arrivare nel porto e viceversa per crocieristi e passeggeri di aliscafi”.