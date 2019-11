Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha presentato in conferenza stampa la nuova giunta comunale. I nuovi assessori sono tre ex consiglieri Dema e un eletto dei 5 stelle. A Eleonora de Majo va la delega a Cultura e Turismo; a Luigi Felaco il Verde e Decoro urbano; a Rosaria Galiero Commercio e Attività Produttive; a Francesca Menna, eletta tra le fila dei 5 stelle, le Pari Opportunità. Roberta Gaeta, Nino Daniele, Laura Marmorale e Mario Calabrese gli ex componenti esclusi dal rimpasto.