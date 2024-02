Napoli, ecco la nuova Venere degli Stracci di Pistoletto: inaugurazione mercoledì 6. Interverrà l’autore

La nuova Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto sarà inaugurata mercoledì 6 marzo 2024 in Piazza del Municipio a Napoli. L’opera, donata dall’artista alla città, rimarrà esposta in Piazza Municipio per quattro mesi, “a conferma – si legge in una nota – del profondo legame con Napoli e della volontà di promuovere l’arte come strumento educativo e forza propulsiva di trasformazione sociale”. Alla conferenza stampa, prevista per le ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo del Comune di Napoli (Piazza del Municipio, 25), interverranno: Gaetano Manfredi, Michelangelo Pistoletto, Vincenzo Trione, curatore del progetto “Napoli Contemporanea”, Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente Associazione Altra Napoli EF. Al termine dell’incontro, seguirà il momento inaugurale della nuova Venere in Piazza del Municipio. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta tramite il seguente link.