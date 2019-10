Napoli, ecco le imprese che innovano: roadshow promosso dal Sole 24 Ore

Si svolge oggi a Napoli il roadshow “Innovation days – Le eccellenze del territorio”, organizzato dal Gruppo 24 Ore con l’obiettivo di raccontare quali sono e come si stanno muovendo le realtà imprenditoriali che costituiscono l’eccellenza dell’Italia nell’industria, nella manifattura, nell’agroalimentare, nei servizi. Nel corso dell’appuntamento, presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara, in via Santa Chiara 49, fari puntati sul territorio campano con interviste e dibattiti che coinvolgono rappresentanti di aziende di tutti i settori che hanno saputo puntare sull’innovazione e che si pongono come protagoniste del cambiamento nel nostro paese. All’incontro, che vede il patrocinio dell’Unione industriali di Napoli, sono intervenuti dopo il saluto introduttivo del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente dell’Unione industriali di Napoli Vito Grassi. E’ seguita la tavola rotonda “Il sapere che cambia” con il coinvolgimento del presidente dell’università telematica Pegaso Danilo Iervolino, il rettore dell’Università Federico II Gaetano Manfredi, il presidente di Campania DigitalInnovation club e Materias srl Luigi Nicolais, il vice presidente di Pianoforte holding Carlo Palmieri e il presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto. Successivamente voce alle imprese con la tavola rotonda “La spinta delle multinazionali” con Michele Budetta, deputy group coo service & maintenance Hitachi rail, Luigi Carrino, presidente Dac Distretto aerospaziale campano, Gioacchino Ficano, direttore Pomigliano Avio Aero, Enrico Mercadante, Lead southern Europe Cisco, Valerio Romano, managing director Accenture Italia, Maurizio Rosini, capo operations divisione Aerostrutture Leonardo. – A seguire Annalisa Areni, regional manager Sud UniCredit, e Roberto Fiorini, ceo UniCredit Factoring, terranno un keynote speech sul made in Italy e gli strumenti per crescere, mentre Pietropaolo Giuseppe, responsabile sales business Sud Tim, Giovanni Paolo Marati, amministratore delegato Gori spa, Pietro Roselli, energy transition manager Gruppo Psa, e Luca Vergani, ceo Wavemaker Italia, illustreranno i nuovi servizi per le imprese. Di “Innovazione che crea lavoro: dal big alla start-up” parleranno l’amministratore delegato di Molino Caputo Antimo Caputo, la Ceo di Pandora group Alessia Guarnaccia, l’amministratore delegato di Kimbo Alessandra Rubino, il co-founder e cto di Megaride Aleksandr Sakhnevych, il presidente di Adler Paolo Scudieri e il presidente di Getra Marco Zigon. Partner dell’iniziativa sono Tim, UniCredit, Rekeep, Gori spa, Pegaso università telematica, Peugeot e Wavemaker. Le tappe successive di Innovation days si terranno il 26 novembre a Bari e il 12 dicembre a Roma.



Grassi: Campania prima nel Sud per start-up. Crisi aziendali causate dal mancato sostegno

“La Campania – ha detto tra l’altro Vito Grassi – è la prima regione del mezzogiorno e la quinta in Italia per start-up. Le start-up del territorio sono un punto di forza, indice di grande vitalità. Oggi stiamo cercando di adeguare il le aziende alla trasformazione digitale in atto che è una grande rivoluzione. Non bisogna subirla, ma cavalcarla. Il nostro territorio è pronto, siamo la terza città per l’attività di nuove imprese start-up”. “Napoli – aggiunge Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore – è un pezzo importante dell’economia produttiva italiana: per nascita di start-up la provincia di Napoli è al terzo posto in Italia, dopo Milano e Roma. Nel 2019 sono nate oltre 400 start Up. Una sorprendente vitalità”. “Le start-up – Precisa Grassi – non sono solo delle partite Iva nuove, ma un nuovo modo di vivere la realtà che si trasforma ad una velocità impressionante. L’innovazione tecnologica va cavalcata e compresa attraverso un processo di formazione continua nella quale cui abbiamo la fortuna di essere leader mondiali in questo momento grazie ai corsi di formazione della Federico II e dell’academy, a detta delle grandi multinazionali del settore”.

“Le crisi aziendali – ha poi aggiunto il leader degli industriali napoletani – sono dovute alla mancanza di sostegno alle aziende nel momento in cui andavano bene e venivano ad investire in Italia. E’ una scelta nazionale che riguarda il governo, la strategia dell’Italia, e che ci auguriamo venga adottata il prima possibile”. “Oggi – spiega Grassi – la digitalizzazione sta accelerando questi processi. Al Sud lamentiamo carenze da sempre, ma non voglio fare il cahier de doleance. Ma la digitalizzazione puo’ essere uno strumento per superare il gap”.