Napoli, ecco Noa Lang. Ma il mercato non si ferma: ora Ndoje e Janlu nel mirino

Il Napoli ha ufficialmente aperto la stagione 2025/26 con i test fisici di inizio preparazione. Ieri a Castel Volturno si è presentato il primo volto nuovo: Luca Marianucci, uno dei rinforzi scelti per il nuovo corso sotto la guida di Antonio Conte. Oggi sarà invece il turno di Kevin De Bruyne, atteso al centro sportivo dopo aver trascorso alcune ore di relax in città.

La società azzurra è molto attiva sul mercato. È in arrivo anche Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven: oggi sosterrà le visite mediche, poi la firma su un contratto fino al 2030 a 2,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Al club olandese andranno 25 milioni più eventuali ulteriori premi.

Mercoledì sarà invece il giorno di Sam Beukema, difensore olandese del Bologna, che si sottoporrà ai test fisici prima della firma. L’accordo con i rossoblù è chiuso sulla base di 33 milioni di euro. Sarà lui a completare un primo poker di acquisti importanti.

Ma il mercato del Napoli non si ferma qui. Per completare la rosa richiesta da Conte restano in ballo diversi nomi. Sulle fasce si seguono Ndoye per l’attacco e Juanlu per la difesa, mentre per il centrocampo resta vivo l’interesse per Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, c’è già un’intesa di massima con il suo entourage. La Juventus valuta il centrocampista tra i 10 e i 12 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe essere rimandata: al momento, sono altre le priorità. Una di queste è il vice-Meret. Il nome caldo resta quello di Vanja Milinkovic-Savic, ma il Napoli non intende pagare la clausola da 19 milioni. Possibile che l’affare si sblocchi inserendo nell’operazione un profilo gradito a Baroni, come Cyril Ngonge, già allenato ai tempi del Verona.