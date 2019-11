Napoli, economisti e teologi a confronto sul lavoro

L’arcivescovo di Napoli, il vescovo di Assisi ed economisti e teologi di fama, alla Pontificia Facoltà per discutere questioni di attualità e urgenza tra Teologia, Economia e Lavoro: prenderà il via domani, martedì 19 novembre, presso l’aula magna della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Napoli in viale Colli Aminei 2, il convegno dedicato a Teologia – Economia – Lavoro, articolato in tre sessioni, che radunerà sulla collina di Capodimonte illustri esponenti degli studi economici, degli studi teologici,del terzo settore e della società civile per un fecondo confronto interdisciplinare. Sul tema, come è noto, si sta concentrando sempre più l’attenzione dell’attuale magistero pontificio, come testimonia l’evento Economy of Francesco, voluto dallo stesso Papa, che si svolgerà ad Assisi dal 26 al 28 marzo del 2020.

Nella prima sessione, dedicata al tema Economia e Nuovo Umanesimo. Elementi per una riflessione teologica, che avrà luogo lo stesso martedì 19 novembre, a partire dalle ore 9.15, dopo i saluti istituzionali del Gran cancelliere cardinale Crescenzio Sepe, sono previsti gli interventi del vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino (Economia e Nuovo Umanesimo), di Pasquale Giustiniani (Primi passi dell’economia civile. La prospettiva dell’abate Genovesi), Luigi Santopaolo (Elementi biblici per la riflessione), Sergio Bastianel (Economia e Teologia morale) e Emanuele Iula (L’impresa generativa. Il punto di vista etico), moderati dal vicepreside Francesco Asti.

Nella seconda sessione di studio, che avrà luogo nel pomeriggio del 19 novembre, a partire dalle ore 15.00, sono previsti gli interventi di Nicola Rotundo (Il lavoro nella Dottrina sociale), Ornella Malandrino(Responsabilità d’Impresa) e Matteo Prodi (Per l’umanizzazione del lavoro), moderati dal professor Emilio Salvatore. La giornata si concluderà con una tavola rotonda, moderata da Francesco Del Pizzo, alla quale interverranno rappresentanti del mondo accademico, del terzo settore, della società civile e della cosiddetta finanza etica.

La terza ed ultima sessione, denominata Economia – Lavoro e Nuovo Umanesimo, che avrà luogo mercoledì 20 novembre, a partire dalle ore 09.15, presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in via Petrarca 115 a Posillipo, prevede gli interventi di Leonardo Becchetti (Oltre l’homo œconomicus), Mauro Sciarelli (Economia ed etica d’impresa) e Carlo Borgomeo (Economia e territorio), moderati dal vicepreside Pino Di Luccio. Seguiranno una riflessione teologico-pastorale, affidata a don Gennaro Matino, ed una su teologia ed economia ad opera di Alessandro Gargiulo.