Napoli-Eintracht, sale la tensione: dal Comune stop ad alcolici. Sui social messaggio di Di Lorenzo

Stop alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Eintracht Francoforte, che si terrà domani sera alle 21 allo stadio Maradona, per gli ottavi di ritorno della Champions league. Il Comune di Napoli ha pubblicato un’apposita ordinanza, con la quale vieta vendita e somministrazione dalle 7 alle ore 24 di mercoledì 15 marzo 2023, all’interno dello stadio, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nelle vicinanze. Il semaforo rosso comprende via Cinthia, altezza via Terracina, via Leopardi, via A. Doria, viale Augusto fino a piazza Italia, via Giulio Cesare fino a piazza Italia, via Campagna, via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri, viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare, l’intero Piazzale Tecchio, largo Matteucci e Barsanti, via Claudio, viale Marconi, via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’ospedale San Paolo. Dalle ore 8 di domani e sino a cessate esigenze di giovedì 16 marzo, anche nelle aree della Stazione Marittima di Napoli fino al molo Angioino, piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione, Aeroporto di Napoli Capodichino e Stazione Centrale.

Il messaggio di capitan Di Lorenzo

Un appello intanto a “non cadere in provocazioni” e a “rendere la giornata di domani una giornata DI festa” viene lanciato dal capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai tifosi del Napoli attraverso un video pubblicato sul canale Twitter ufficiale del club azzurro. L’appello arriva alla vigilia DI Napoli-Eintracht Francoforte, partita DI ritorno degli ottavi DI Champions League, per la quale la Prefettura ha disposto il divieto DI vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte per il timore DI scontri tra le due tifoserie. Resta comunque alta l’attenzione in città per l’eventuale arrivo DI tifosi tedeschi senza biglietto. “Cari tifosi del Napoli – dice Di Lorenzo – è il vostro capitano che vi parla. Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere per la prima volta i quarti DI finale. Dobbiamo tutti cercare DI vivere una giornata che sia bella, senza disordini e senza liti con chi arriverà in città. Non solo allo stadio, ma per le strade, nelle piazze, ovunque nella nostra meravigliosa città. Come vostro capitano vi chiedo dunque DI non cadere in provocazioni. Cerchiamo DI rendere la giornata DI domani una giornata DI festa. Mi raccomando, non accettiamo alcuna provocazione. Tutti allo stadio con serenità e gioia e sempre forza Napoli”.