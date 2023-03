Napoli-Eintracht, Verdoliva invia lettera ai dirigenti del 118: Rafforzare mezzi e personale

Rafforzare i mezzi e il personale del 118 e aumentare l’organizzazione dei pronto soccorso a Napoli. Questo il doppio piano messo in campo dall’Asl Napoli1 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma stasera al Maradona. La tensione tra le due tifoserie è molto forte e ci sono oltre 600 tifosi tedeschi in città che stamattina hanno circolato uniti in un enorme gruppo. Il direttore generale dell’Asl Napoli1 Ciro Verdoliva ha dunque inviato una lettera ai dirigenti del 118 e degli ospedali del Mare, Pellegrini e San Paolo, oltre che per conoscenza al presidente della Regione De Luca, al sindaco di Napoli Manfredi, a Questura e Prefettura. Nella missiva si sottolinea che “mass media e social media” parlano di “potenziali scontri che potrebbero verificarsi tra i tifosi delle due squadre, tenuto conto della massiva presenza dei tifosi Eintracht Francoforte che stanno percorrendo le strade del centro storico in corteo non autorizzato”. L’Asl, in considerazione della tensione e del fatto che i tifosi tedeschi non potranno entrare allo stadio, ha dato disposizioni al direttore del 118 di rafforzare “la solita organizzazione conseguenziale al piano di emergenza-urgenza per eventi sportivi al Maradona, integrando ogni possibile risorsa umana e mezzi”. Si chiede anche al 118 che le forze in più in campo “siano in prossimità dello stadio Maradona e nel centro storico della città”. Ai direttori dei pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, del Pellegrini e del San Paolo, la missiva chiede “di allertare il pronto soccorso integrando il personale e predisponendo ogni utile ulteriore disposizione organizzativa necessaria a garantire le prestazioni sanitarie di urgenza nel caso di un eventuale numero di accessi straordinario di pazienti”.