Napoli, emergenza Covid: al Cotugno posti esauriti in terapia subintensiva. Il Dg: Situazione sotto controllo

Posti esauriti nella terapia subintensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli dove a oggi su 8 posti previsti dal piano ospedaliero sono 9 i ricoverati per Covid-19. In terapia intensiva invece su 8 posti disponibili soltanto uno è occupato ma il paziente è stato estubato e il personale sanitario conta di trasferirlo in reparto “nel più breve tempo possibile”. Quasi al completo anche i posti in ricovero ordinario dove su 16 posti a disposizione sono 15 i ricoverati. “La situazione e’ abbastanza sotto controllo – dice all’Ansa il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro – anche in considerazione del fatto che esistono i posti della rete ospedaliera dei Covid Center di Napoli, Salerno, Scafati che stanno lavorando molto bene. Per il momento reggiamo ancora alla pressione che stiamo avendo dall’incremento dei contagi”.

Sul fronte dell’afflusso al Cotugno per effettuare i tamponi la situazione si e’ standardizzata dopo alcuni giorni di file che sono seguiti all’emanazione dell’ordinanza che prevede i test per tutti i campani che rientrano dall’estero. Secondo quanto riferito, al Cotugno stanno facendo riferimento solo persone che hanno sintomatologia conclamata da coronavirus o persone che sono venute in contatto con positivi e che dunque hanno mostrato la patologia. ”Chi si sottopone al test – spiega Di Mauro – poi torna in quarantena e se il test da’ esito positivo viene ricoverato qualora mostri i sintomi. Nel caso in cui invece seppur positivo il soggetto è asintomatico allora parte l’assistenza domiciliare attraverso la rete territoriale”.