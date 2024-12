Napoli, emergenza freddo: riunione in Prefettura per i senza fissa dimora

Ieri mattina si è svolta in Prefettura a Napoli una riunione tecnico-operativa sulle misure per le persone senza dimora in relazione all’emergenza freddo. Alla riunione, presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari, hanno partecipato i rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche sociali della Regione Campania, dell’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli (collegato da remoto), delle forze dell’ordine, dell’Asl Napoli 1 Centro, dell’Asl Napoli 2 Nord, del 118, i delegati della Croce Rossa Italiana e dell’arcivescovo di Napoli, la Comunità delle Genti, l’Associazione “Be Humans – Rete Coordinamento di Strada”, il referente del progetto “Arca Onlus” e i referenti dei centri “La Tenda” e “La Palma”. Prosegue l’attuazione delle iniziative avviate nel corso delle precedenti riunioni, in particolare per quanto riguarda il reperimento di nuovi luoghi di accoglienza, soprattutto in questo periodo invernale nel quale si stanno registrando temperature particolarmente rigide. Al riguardo, il Comune di Napoli ha riferito di aver reso disponibili circa 40 ulteriori posti letto nel Centro di Prima accoglienza in via de Blasiis e di aver provveduto alla distribuzione di 1.500 kit contenenti coperte termiche e l’occorrente per l’igiene personale. Oggi inoltre si concluderanno le procedure di gara per la messa a disposizione di 10 posti letto dedicati a persone senza dimora lungodegenti. È in fase di aggiudicazione un altro bando di gara per ulteriori 35 posti letto destinati a persone con diverse fragilità, tra cui dipendenze e patologie mentali. Sono poi operative, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la centrale operativa e le cinque unità di strada.

L’Asl Napoli 1 Centro, con il progetto denominato “Equità in Salute” mette a disposizione delle persone senza fissa dimora, italiane e straniere, assistenza sanitaria in strada con un camper attrezzato, con a bordo un’equipe integrata con medico, infermiere ed autista. Nelle giornate del 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio il camper sosterà presso la Mensa del Carmine dove assicurerà assistenza medica, somministrazione di farmaci necessari a prime cure e medicazioni avanzate per le lesioni causate dalla situazione di estremo disagio in cui vivono queste persone. Nei giorni feriali, il camper sanitario sosterà nelle aree cittadine a maggior concentrazione di senza fissa dimora, come la Stazione Centrale, la stazione Campi Flegrei, piazza Cavour e il centro storico. Il Tavolo ha registrato il positivo impegno di tutti gli altri soggetti intervenuti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. All’inizio del prossimo anno si svolgerà un’ulteriore riunione di aggiornamento per la verifica dei risultati di volta in volta raggiunti e la programmazione di nuovi interventi.