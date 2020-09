Napoli, esordio ok al San Paolo

di Diego Pantani

Esordio al S.Paolo del Napoli nella stagione 2020-21, segnata dal

coronavirus, con un convincente 6-0 contro il Genoa, che lancia

segnali positivi, anche se si aspettano test più impegnativi. Le

novità più importanti nella compagine di Gattuso sono il rilancio di

un redivivo Lozano e l’inserimento del giovane attaccante nigeriano

Osimhen, acquisto più costoso dell’era De Laurentiis, ancora tutto da

scoprire. Gattuso schiera la propria squadra con un modulo a trazione

anteriore che viene premiata subito con il gol dell’iniziale vantaggio

al 10’pt, quando Mertens vede l’inserimento sulla destra di Lozano che

in diagonale batte Marchetti. La partita tutto sommato rimane in

equilibrio soltanto per un tempo, nel quale però al 20’pt Insigne fa

un cattivo movimento, stirandosi la coscia destra, che lo costringerà

a saltare l’impegno imminente di domenica contro la rivale storica

Yuventus. Nella ripresa il Napoli parte fortissimo con un gol gioiello

di Zielinski, che triangola con Elmas, la palla poi passa al centro

per Osimhen che col tacco smarca il centrocampista polacco, che con un

gioco da ragazzi fa 2-0. II secondo gol taglia le gambe al Genoa che

scompare dal campo. Al 57’st marca il cartellino pure ”Ciro” Mertens

al quale stavolta, viene restituito indietro il favore da Zielinski,

segnando di giustezza il 3-0. Gli azzurri non si fermano più ed al

64’st il messicano Lozano fa doppietta da dentro l’area di rigore

servito splendidamente da Mertens. Al 69’st arriva anche la prima rete

al S.Paolo del macedone Elmas che, servito dalla sinistra da

Zielinski, con un sinistro all’angolino, con una gran giocata fa 5-0.

Al 71’st poi va in rete anche il neo-entrato Politano che dopo un

dribbling, con un sinistro ad incrociare, supera Marchetti per la

sesta volta. Si arriva così al 90’st con i giocatori liguri

nervosissimi per il risultato che fanno qualche entrate cattive di

frustrazione di troppo, ma ci pensa il trascinatore Mertens dalla

panchina a calmare gli animi per non cadere nelle provocazioni genoane

fino al fischio finale dell’arbitro che pone fine all’incontro.