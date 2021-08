Napoli, esordio ok per Spalletti

di Diego Pantani

Debutto del nuovo Napoli di Spalletti al ”Diego Armando Maradona”

con una vittoria per 2-0 con il Venezia, nel giorno del parziale

ritorno del pubblico che, non supera le 20mila unità, a causa delle

limitazioni anti-covid. Al 7’pt Osimhen si avventa sul pallone, dopo

un retropassaggio di un difensore veneziano al portiere Maenpaa, ma

non riesce a calciare in porta. Al 15’pt il Venezia costruisce

un’azione pericolosa, conclusione di Johnsen, ma è bravo Meret a

distendersi e a mettere sul fondo. II Napoli spinge al 21’pt con

Politano, su assist di Insigne, che oggi ha celebrato la sua 398esima

presenza con il Napoli, ma sul suo tentativo si oppone il portiere del

Venezia. Al 23’pt, sull’angolo successivo Osimhen, con irruenza, da

una manata in faccia a Heymans che l’arbitro Aureliano non perdona,

punendolo con il cartellino rosso. Al 35’pt il Napoli deve fare a meno

anche di Zielinski per una contusione alla coscia destra, al suo posto

entra Elmas. Nella ripresa al 55’st il Napoli ha una grande occasione

quando, su cross di Mario Rui interviene con la mano Caldara, per

l’arbitro è rigore; dal dischetto va L.Insigne che allarga troppo il

piatto, facendo finire il pallone oltre la traversa. Al 61’st sulla

destra Di Lorenzo effettua un traversone dentro l’area e Ceccaroni

interviene col braccio, è di nuovo rigore ma questa volta il capitano

non sbaglia, portando il Napoli in vantaggio. Al 71’st il tecnico

azzurro cambia gli affaticati F.Ruiz e Politano per Lozano e Gaetano

ed al 73’st, grazie ad un contropiede giostrato da Insigne e Lozano,

finalizzato da Elmas, si arriva sul 2-0. All’80’st un grande

salvataggio in scivolata in anticipo su Forte di Koulibaly, mette al

sicuro il risultato, in una gara che consente al Napoli di partire col

piede giusto, aspettando ancora qualcosa dal mercato che chiude alla

fine di Agosto.