Napoli Est, la spagnola Acciona si aggiudica il restyling del depuratore da 111 milioni

Sarà la spagnola Acciona, attraverso la sua divisione idrica, a realizzare la modernizzazione dell’impianto di depurazione di Napoli Est, un intervento dal valore di 111 milioni di euro. Lo riporta il quotidiano “El Economista”.
L’azienda guiderà l’alleanza vincitrice insieme ai partner italiani Fisia Italimpianti e Ottogas, con l’obiettivo di rinnovare uno degli snodi infrastrutturali più rilevanti per l’area metropolitana.
Un impianto per oltre 800mila cittadini
Al termine dei lavori, l’impianto sarà in grado di servire oltre 800mila persone distribuite in 14 comuni, confermandosi un’infrastruttura strategica per l’intero sistema urbano di Napoli.
L’intervento prevede l’introduzione di nuove tecnologie di depurazione biologica, che consentiranno di migliorare significativamente le prestazioni ambientali dell’impianto, attivo dalla fine degli anni ’90.
Impatto su ambiente e sviluppo del territorio
La riqualificazione del depuratore non avrà solo effetti tecnici. Il progetto punta infatti a contribuire allo sviluppo sostenibile dell’area, con ricadute dirette anche sul fronte turistico ed economico.
In particolare, l’ammodernamento dovrebbe favorire il recupero di tratti del litorale dell’area metropolitana, oggi non balneabili, rendendoli progressivamente accessibili e migliorando l’offerta turistica.
Un processo che, secondo le previsioni, potrà generare anche nuove opportunità occupazionali e sostenere la crescita economica locale.
Italia mercato strategico per Acciona
L’Italia rappresenta uno dei mercati chiave per Acciona, soprattutto nel settore delle infrastrutture idriche. L’azienda opera nel Paese da oltre 20 anni e ha già realizzato più di 40 progetti in dieci regioni, fornendo servizi a oltre due milioni di persone.
Con l’intervento su Napoli Est, il gruppo consolida ulteriormente la propria presenza in un comparto considerato strategico per la transizione ambientale e la gestione sostenibile delle risorse idriche.