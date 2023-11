Napoli est, Legambiente: progetto per contrastare la povertà. Al via i patti educativi “solidali e sostenibili”

Una nuova sfida per i giovani e le famiglie della periferia est di Napoli. Legambiente Campania in collaborazione con Fondazione Famiglia di Maria, ITT Marie Curie e IC Vittorino Da Feltre hanno presentato stamattina presso l’Aula Magna dell’ITT Marie Curie s il progetto “P.E.C.S.S. Patti Educativi di Comunità Solidale e Sostenibile” che si prefigge come obiettivo quello di promuovere la nascita di una Comunità Educante Solidale e Sostenibile che possa contrastare la povertà educative attraverso percorsi rivolti a giovani 11-17 anni e famiglie della periferia est di Napoli sui temi dell’economia circolare e della giusta transizione energetica ed ecologica.

La realizzazione di una Comunità Educante Solidale e Sostenibile che si concentra sui temi dell’economia circolare e della transizione energetica ed ecologica per contrastare la povertà educativa ed energetica, la costruzione di reti e alleanze per migliorare la didattica attraverso percorsi di educazione non formale, il potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento al fine di promuovere i green jobs, il potenziamento degli strumenti di inclusione sociale e di benessere ambientale per i minori e per le famiglie.

Il percorso prevede diverse azioni che coinvolgeranno studenti, docenti e famiglie: verrà attivato un Centro di aggregazione territoriale per la giusta transizione ecologica con percorsi educativi su economia circolare e transizione energetica dedicato ai minori 11-13 anni, nell’ istituto superiore gli studenti parteciperanno a un percorso l’orientamento verso i green jobs. Nell’ambito del progetto saranno realizzati Open Day e Info Day per rafforzare i percorsi di orientamento scolastico e professionale, diffondere la consapevolezza ambientale. Saranno coinvolte le famiglie in laboratori per monitorare i consumi energetici delle proprie abitazioni per aumentare la consapevolezza, ridurre i consumi e implementare le buone pratiche di sostenibilità in ambito domestico. Il percorso “Da Trotula a Greta”, inoltre, mira al rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche STEM con testimonianze di donne che lavorano in ambiti scientifici o per la tutela ambientale al fine di superare gli stereotipi di genere in ambito scientifico. Al termine del percorso sarà promosso un Patto di Comunità Territoriale Rinnovabile e Solidale: incontri con i soggetti della comunità (giovani, famiglie, insegnanti, educatori, operatori) per scrivere insieme il Patto di Comunità Territoriale Rinnovabile e Solidale per dare il proprio contributo alla lotta alla povertà educativa e al miglioramento della qualità di vita nel quartiere dal punto di vista ambientale e sociale. Gli incontri saranno veri e propri laboratori di comunità che faciliteranno l’interazione e la co-progettazione informale per definire insieme nuove strategie partecipate.

Il percorso, sostenuto dal “Bando povertà educativa” dell’Agenzia per la Coesione territoriale, prevede iniziative di orientamento scolastico verso la scuola secondaria di secondo grado e verso i green jobs, le nuove opportunità di lavoro connesse alla giusta transizione ecologica.

Del resto, come dimostrano i dati del Rapporto GreenItaly promosso dalla Fondazione Symbola c’è una Campania che può essere protagonista, nonostante la crisi, che fa della transizione ecologica un’opportunità per innovare e rendersi più capace di affrontare il futuro. Secondo il Rapporto sotto il profilo dell’occupazione il 2022 si conferma per la Campania un anno di crescita per i contratti relativi ai green jobs. Nella nostra regione sono in totale 143.790 le assunzioni green jobs in Campania, prima regione del Mezzogiorno, quinta in Italia con un aumento di +17.000 attivazioni rispetto all’anno precedente. Nell’area metropolitana di Napoli nel 2022 sono stati attivati 75.680 contratti green jobs, +8.720 rispetto al 2021.

È evidente come i green jobs attivino più contratti a tempo indeterminato rispetto alle altre figure professionali: il 25,6% del totale dei contratti green previsti in attivazioni è a tempo indeterminato, contro il 15,2% delle professioni non green. Si accentua la distanza tra domanda ed offerta di lavoro, con le imprese che eviden­ziano nel 2022 una difficoltà di reperimento di green jobs nel 47,4% dei casi, in forte cre­scita rispetto al 40,6% rilevato nel 2021. Nello specifico, i green jobs si distinguono rispetto alle altre figure professionali per essere più stabili, per la richiesta più elevata di laureati e di candidati con esperienza nella professione e nel settore, ma anche per una maggiore necessità di formazione interna ed esterna.