Napoli Est, riapre dopo 44 anni storico cinema-teatro: 100 mila € dalla Fondazione Con il Sud

Dopo 44 anni riapre le porte nell’area orientale di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, lo storico Supercinema. Cambiano il nome: SuperNest, la programmazione, che unirà al cinema il teatro, la musica, le arti performative, la formazione e la vita di comunità. E cambia, radicalmente, il quartiere che, dopo quasi mezzo secolo, oggi ospita il polo universitario della Federico II e l’Apple Developer Academy. Resta immutato il desiderio di restituire al territorio uno spazio culturale frizzante, aperto a tante proposte, dove si respiri spirito di gruppo e voglia di ritrovarsi, per trasformare idee in fatti concreti e, perché no, in nuove occasioni di lavoro. SuperNest è il programma di recupero dell’ex Supercinema di corso San Giovanni a Teduccio 376-378, storica sala di quartiere attiva tra gli anni ’50 e ’70 e chiusa definitivamente a seguito dei profondi cambiamenti economici e sociali che hanno investito l’area a partire dagli anni ’80. L’immobile, acquisito dal Comune di Napoli e rimasto a lungo inutilizzato, viene oggi restituito alla città attraverso un intervento che coniuga riqualificazione architettonica, programmazione culturale e lavoro di comunità.

Il progetto, promosso da Nest – Napoli Est Teatro – compagnia fondata dagli attori Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e dal regista Giuseppe Miale di Mauro e fortemente radicata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio – prevede la trasformazione dell’ex sala cinematografica in un’infrastruttura culturale modulare dedicata a teatro, cinema d’autore, musica, laboratori e attività di comunità, con spazi flessibili capaci di ospitare più iniziative e di aprirsi anche verso l’esterno. Per finanziare il nuovo cinema, è in corso una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. Una campagna, con un obiettivo iniziale di 200mila euro, che ha annoverato come primo sostenitore Fondazione con il Sud, che ha contribuito con 100mila euro, a supporto delle attrezzature tecniche e dei costi di avvio delle attività, riconoscendo così il valore culturale e sociale del progetto. Il crowdfunding sarà un primo passo per aprire le porte di SuperNEST con un “cantiere aperto” fatto di dotazioni essenziali, accoglienza, attività culturale e con la possibilità di crescere fino a 250mila euro per potenziare le strutture tecniche, rafforzare l’accessibilità (percorsi senza barriere, servizi adeguati, posti riservati e una programmazione pensata per essere fruibile da tutte e tutti, anche attraverso sottotitoli, Lis, audiodescrizioni) e ampliare le proposte gratuite per scuole e giovani.

“Il Supernest, ex Super Cinema di San Giovanni a Teduccio è chiuso da 44 anni. Questo luogo vive nel desiderio, nella memoria e nella volontà di un quartiere – spiega Francesco Di Leva di Nest – che non ha mai smesso di immaginarlo aperto. SuperNest sarà uno spazio con quattro sale tre interne e una all’aperto capace di ospitare una programmazione trasversale: teatro, cinema, musica, arti visive, formazione, incontri, sperimentazione. Ci ispiriamo a modelli di spazi culturali integrati come la Fábrica de Arte Cubano, luoghi capaci di essere allo stesso tempo popolari e radicali, inclusivi e visionari. L’impatto di Supernest non è soltanto culturale, ma socio-urbanistico: un edificio che torna a vivere genera sicurezza, lavoro, relazioni, identità, riattiva le strade, produce economia culturale, restituisce dignità a un pezzo di città rimasto troppo a lungo in silenzio”. “In un’epoca in cui le piattaforme tv hanno sostituito le sale cinematografiche e il divano di casa ha preso il posto dell’esperienza collettiva del grande schermo, abbiamo accettato con entusiasmo di sostenere la rinascita del cinema SuperNest di San Giovanni a Teduccio, a Napoli Est”. Così Stefano Consiglio, presidente Fondazione con il Sud. “Apprezziamo il progetto per la volontà di rappresentare un luogo di aggregazione rivolto ai giovani del territorio e alle tante associazioni che vi operano da anni. Un cinema è molto più di un film: è un ponte tra generazioni, una risorsa per la comunità, uno strumento di sviluppo economico per il territorio stesso. Per questo, auspichiamo che in molti, al fianco la Fondazione con il Sud, accolgano l’invito ad aderire alla campagna di crowdfunding”.

Per contribuire alla raccolta fondi su Produzioni dal Basso e partecipare alla riapertura dell’ex Supercinema, c’è tempo fino al 31 marzo 2026. Cittadini, associazioni, imprese e realtà culturali possono sostenere il progetto con una donazione, collaborando a trasformare un luogo spento da anni in un motore di rigenerazione urbana e comunitaria. Link alla campagna: https://www.produzionidalbasso.com/project/riaccendiamo-il-superci nema-nasce-supernest/