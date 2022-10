Napoli, estate senza fine: Ponte di Ognissanti con bagni al mare

E’ quasi novembre, pieno ponte di Ognissanti ma a Napoli e nel resto delle zone costiere della Campania è quasi estate. Temperatura particolarmente gradevole, sole, e in molti sul lungomare di Napoli oggi si sono tuffati per un bagno in acqua o per una gita in barca. Si profila un tutto esaurito con il 90 per cento delle camere occupate negli alberghi e l’80 nei b&b. In Penisola sorrentina pienone negli alberghi di tutte le categorie. Un’estate senza fine che sta invogliando stranieri ed italiani a trascorrere un altro week end di vacanza. Le attività balneari che in genere chiudevano tra fine settembre e metà ottobre ancora oggi registrano numeri importanti di vacanzieri del mare. Ristoranti e bar sono ancora molto frequentati. “Si, stiamo registrando numeri di rilievo”, dice Costanzo Iaccarino, proprietario dell’ hotel storico Imperial Tramontano e presidente della Federalberghi Campania “e in questo prolungamento della stagione “estiva” certamente ha influito il bel tempo e questo 2022 turistico che ha segnato da grandi numeri. Chi può vuole distrarsi, vivere al di fuori della routine. La nostra idea è quella di prolungare quanto più possibile la stagione turistica con l’apertura di tanti alberghi di ogni ordine e grado nel prossimo periodo invernale. Da noi arrivano tanti stranieri, soprattutto americani. Non a caso il neo ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita a Sorrento, ha definito oggi la Costiera sorrentino-amalfitana la vetrina dell’Italia nel mondo”.