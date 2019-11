Napoli, estorsioni a tappeto nelle pizzerie del centro: gli ordini al clan Sibillo arrivavano dal carcere

Il loro piano era far pagare jl pizzo a tutte le pizzerie del centro storico di Napoli, ormai molto frequentato da turisti, e con i guadagni riuscire a gestire il monopolio degli affari criminali dei Decumani. Ma il prezzo da pagare per il clan Sibillo di Napoli era di far entrare in affari con loro la potente Alleanza di Secondigliano, e in particolare il clan Contini. E così, ‘facce nuove’ arrivavano dall’area nord di Napoli e si insediavano nei vicoli mentre la pressione estorsiva aumentava sempre di più. I carabinieri però, con una indagine molto complicata fatta di intercettazioni telefoniche e ambientali, di decriptazione di messaggi in codice, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip per ventidue persone, accusate di associazione camorrista e di estorsione.

In carcere ciò che è rimasto dei boss del clan Sibillo, che dal 2015 ha messo radici nella zona di San Gaetano a si è fatta spazio a suon di ‘stese’, raid con spari in aria per intimidire i clan avversari. In una di queste morì il baby boss Emanuele Sibillo, in un vicolo di Forcella. Oggi è destinatario dell’ordinanza il fratello Pasquale che dal carcere inviava i messaggi alla sua ‘paranza’ con ‘pizzini’ che puntualmente venivano intercettati dai carabinieri. La stessa organizzazione dedita al traffico di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di vari tipi e che ha operato giornalmente per buona parte del primo semestre del 2017, riconducibile ai membri della famiglia di Giuseppe Napolitano detto ‘nannone’ e ad alcuni fornitori abituali esterni all’ambito familiare; il gruppo di ‘nan one’ ha operato per agevolare le attività del clan Sibillo, i cui membri in libertà, più volte, hanno tenuto i loro summit camorristici proprio presso l’abitazione dei Napolitano, sede della piazza di spaccio.