Napoli, ex Opg: il Comune vara il programma di valorizzazione del complesso

La giunta comunale di Napoli, su proposta degli assessori Clemente e Piscopo, ha approvato l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dell’ex Convento di Sant’Eframo Nuovo, noto come Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario Opg, in salita San Raffaele. Contestualmente, la delibera approva anche il Programma di Valorizzazione del Complesso, frutto di un lungo lavoro condiviso con l’Agenzia del Demanio, il Segretariato Regionale del MIBAC per la Campania e la comunità di riferimento. Il Programma prevede l’utilizzazione del bene con destinazione sociale e culturale, in sinergia con l’attuale fruizione collettiva di parte del complesso monumentale riconosciuto dall’Amministrazione tra i Beni Comuni della città. “L’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex Convento di Sant’Eframo Nuovo – dichiarano gli assessori Clemente e Piscopo – è stato voluto dall’Amministrazione per restituire alla collettività un complesso monumentale di significativo valore storico, culturale e identitario per la comunità locale, nonché per la rilevanza strategica dello stesso ai fini dello sviluppo del territorio, della redditività civica e dell’economia cittadina”.